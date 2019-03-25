Маринин считает успех Загитовой на ЧМ закономерным

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Олимпийский чемпион – 2006 Максим Маринин поделился мнением о выступлении Алины Загитовой на чемпионате мира в Японии, передает газета «Известия».

Одной из основных претенденток на медали считалась представительница страны-хозяйки Рика Кихира, но она сорвала свой коронный элемент — тройной аксель. Фигуристка не попала даже в тройку лидеров.

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«После того как основной претендент на золото Рика Кихира сорвала аксель в короткой программе, Алине нужно было чисто исполнить оба проката, что она и сделала. Соответственно, Загитова получила достойные баллы и заслуженно победила. На мой взгляд, она изначально являлась фаворитом наряду с Кихирой, поэтому ее успех закономерен», — заявил Маринин.

Ранее сообщалось, что Загитова завершила чемпионат мира в образе Лары Крофт.