Гараничев объяснил провал в гонке преследования на этапе КМ

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Российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил свой неудачный результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Норвегии, передает «Советский спорт».

Гараничев пришел 17-м и допустил на дистанции один промах. По словам биатлониста, его состояние на момент гонки оставляло желать лучшего.

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«Сегодня не самое идеальное состояние. Надеюсь, завтра будет лучше!» — написал Гараничев в своем инстаграме.

Уже 24 марта биатлонист примет участие в масс-старте.

Ранее Васильев назвал слабые стороны биатлониста Логинова.