Гараничев объяснил провал в гонке преследования на этапе КМ
Российский биатлонист Евгений Гараничев объяснил свой неудачный результат в гонке преследования на этапе Кубка мира в Норвегии, передает «Советский спорт».
Гараничев пришел 17-м и допустил на дистанции один промах. По словам биатлониста, его состояние на момент гонки оставляло желать лучшего.
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«Сегодня не самое идеальное состояние. Надеюсь, завтра будет лучше!» — написал Гараничев в своем инстаграме.
Уже 24 марта биатлонист примет участие в масс-старте.