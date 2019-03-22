Загитова и Медведева обнялись после выступления на чемпионате мира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/711/12259711/TASS_32254888-pic905-895x505-71001.jpg">

Россиянки Алина Загитова и Евгения Медведева обнялись во время церемонии награждения на чемпионате мира в японской Сайтаме, передает ТАСС.

Загитова перед тем, как подняться на высшую ступень пьедестала, обняла свою соотечественницу, с которой вместе тренировалась в группе Этери Тутберидзе. После завершения сезоне-2017/18 Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера.

Реклама

Загитова одержала победу на чемпионате мира, набрав 237,50 балла. Медведева заняла третье место (223,80). Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (224,76).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.