Баринов впервые вызван в сборную России на матч отбора Евро-2020

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Полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова пригласили в сборную России на второй отборочный матч чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном, сообщает РИА «Новости».

По информации пресс-службы национальной команды, хавбек присоединится к сборной уже в Астане.

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«Это футболист, который имеет игровую практику в клубе и способен конкурировать на своей позиции в сборной. Общался сегодня с Юрием Семиным, который тоже подтвердил, что Баринов находится в хорошем состоянии», — рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

В нынешнем сезоне Баринов выступал за «железнодорожников» в 24 матчах, в которых оформил один гол и сделал две голевые передачи. Отмечается, что для игрока столичного клуба это первое приглашение в главную сборную.

Матч с Казахстаном состоится 24 марта в 17.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кузяев и Головин не помогут сборной в игре Евро-2020 с Казахстаном.