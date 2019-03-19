Вдову олимпийского чемпиона по хоккею посадили на 7,5 лет за мошенничество

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Хорошевский суд Москвы приговорил вдову олимпийского чемпиона по хоккею Виктора Тюменева к 7,5 года колонии общего режима по делу о мошенничестве, сообщает МК.

Анна Тюменева занималась аферами с элитной недвижимостью. Она продавала чужие квартиры премиум-класса в Москве, а после получения предоплаты исчезала. Отмечается, что ущерб, причиненный потерпевшим, оценен в 650 млн рублей.

Ранее адвокат Андрей Ромашов заявил, что уголовное дело нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева передано в прокуратуру.