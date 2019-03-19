Зобнин перенесет операцию и не полетит на матч с Бельгией
Полузащитника сборной России Романа Зобнина прооперируют из-за перелома третьей пястной кости правой кисти, сообщает РИА «Новости».
Хавбек национальной команды не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
«У него диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти с небольшим смещением. Эта травма требует оперативного вмешательства. У нас была попытка проверить его в игре, но боль у него есть, принято решение оставить его в Москве, буквально завтра-послезавтра у него будет операция», — заявил врач сборной России Эдуард Безуглов.
Зобнин получил повреждение во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Российские футболисты встретятся на поле с бельгийцами 21 марта в Брюсселе.
Ранее наставник команды Станислав Черчесов назвал имя футболиста, который наденет капитанскую повязку в матчах отборочного цикла Евро-2020.