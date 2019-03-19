Зобнин перенесет операцию и не полетит на матч с Бельгией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/297/11857297/RTX694JH-pic905-895x505-36271.jpg">

Полузащитника сборной России Романа Зобнина прооперируют из-за перелома третьей пястной кости правой кисти, сообщает РИА «Новости».

Хавбек национальной команды не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.

«У него диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти с небольшим смещением. Эта травма требует оперативного вмешательства. У нас была попытка проверить его в игре, но боль у него есть, принято решение оставить его в Москве, буквально завтра-послезавтра у него будет операция», — заявил врач сборной России Эдуард Безуглов.

Реклама

Зобнин получил повреждение во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Российские футболисты встретятся на поле с бельгийцами 21 марта в Брюсселе.

Ранее наставник команды Станислав Черчесов назвал имя футболиста, который наденет капитанскую повязку в матчах отборочного цикла Евро-2020.