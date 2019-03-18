Слуцкая поделилась мнением о будущем Загитовой и Медведевой

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Двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мнением об Алине Загитовой и Евгении Медведевой.

«Загитовой 16 лет, Медведевой — 19. Вся спортивная жизнь еще впереди. Мне хочется в это верить. Хотя честно, я плохо понимаю, как конкурировать с теми, кто уже стоит на пятках... Которые в следующем сезоне смогут выступать на взрослых чемпионатах с четверными. И которым — пока — будет море по колено», — цитирует Слуцкую «Российская газета».

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Загитова, Медведева и Софья Самодурова примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, который завершится 24 марта.

Ранее Медведева заявила, что намерена преодолеть саму себя на чемпионате мира в Японии.