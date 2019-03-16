«Торонто» добыл победу над «Филадельфией» благодаря передаче Зайцева

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«Торонто Мэйпл Лифс» нанес поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 7:6. Самым результативным игроком стал нападавший победителей Остон Мэттьюс, оформивший дубль в конце игры. Также защитник Джейк Маззин набрал три (2+1) очка. У проигравших три шайбы забросил Джеймс ван Римсдайк, а у Клода Жиру в активе ассистентский хет-трик.

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Защитник канадской команды Никита Зайцев отметился передачей.

Ранее шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Каролину».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Филадельфия» (Пенсильвания)— 7:6 (1:1, 3:4, 3:1)

0:1 – Ворачек (Патрик) – 12:22 (5x5)

1:1 – Марло (Нюландер, Маззин) – 17:45 (5x5)

1:2 – ван Римсдайк (Гудас, Патрик) – 21:15 (5x5)

1:3 – ван Римсдайк (Жиру, Кутюрье) – 28:26 (5x5)

2:3 – Хайман (Марнер, Хейнси) – 29:27 (5x5)

2:4 – Гудас (Хег, Кутюрье) – 32:29 (4x4)

2:5 – Гостисбер (Жиру, Конечны) – 33:27 (5x5)

3:5 – Маззин (Хейнси, Кадри) – 36:08 (5x5)

4:5 – Маззин (Браун, Зайцев) – 38:11 (5x5)

5:5 – Маринчин (Холл, Кадри) – 42:55 (5x5)

6:5 – Мэттьюс (Нюландер) – 55:00 (5x5)

7:5 – Мэттьюс (Юнссон, Зайцев) – 57:21 (5x5)

7:6 – ван Римсдайк (Жиру, Гостисбер) – 58:46 (6x5)