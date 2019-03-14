Форвард «Рейнджерс» отправил соперника в нокдаун ударом из MMA

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер ударил локтем в лицо нападающего «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Во втором периоде Петтерссон пытался применить против соперника силовой прием, однако врезался в борт. В этот момент Крайдер нанес удар локтем с разворота. После этого швед упал на лед, а затем отправился на скамейку запасных, чтобы остановить кровотечение.

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Встреча между «Ванкувером» и «Рейнджерс» завершилась победой «касаток» со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что хоккеист забросил феноменальную шайбу с середины площадки.