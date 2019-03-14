Загитова вошла в рейтинг самых популярных спортсменок года

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова вошла в топ-25 лучших спортсменок года, передает «Советский спорт».

ESPN составляет подобный рейтинг уже не первый год. Фигуристка, которая помимо Олимпиады также занимала призовые места на чемпионате Европы в 2019 году и в финале Гран-при в 2018, оказалась на 25-й строчке в рейтинге.

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В топ-25 попала еще одна россиянка — теннисистка Мария Шарапова. Она оказалась на втором месте. уступив первенство американской теннисистке Серене Уильямс.

При составлении рейтинга учитываются частота поисковых запросов, число подписчиков в соцсетях и рекламные контракты.

Ранее сообщалось, что Загитова, Трусова и Щербакова в апреле выступят в шоу Тутберидзе.