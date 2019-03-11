Степашин недоволен трансферной кампанией «Динамо»

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Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин недоволен трансферной кампанией клуба.

10 марта бело-голубые проиграли «Спартаку» в московском дерби со счетом 0:1.

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«Второй тайм был хороший, не хватает классных игроков. Сыграли те, кого напокупал спортивный директор господин Широков и его компания, в том числе и эти «кардозы» непонятные. С таким составом это команда седьмого-девятого места, не больше. Я не беру тренера — тренер хороший», — цитирует Степашина ТАСС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию главного матча 19-го тура.