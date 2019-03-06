Мишин рассказал о нашумевшем номере Туктамышевой

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Прославленный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин отметил, что идея нашумевшего номера его подопечной Елизаветы Туктамышевой пришла в голову именно девушке.

«Она тогда сама сняла кофту», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

На показательных выступлениях Гран-при Канады в 2018 году спортсменка во время показательного номера под песню Бритни Спирс «Toxic» разделась до нижнего белья.

Ранее фигуристка из ОАЭ назвала россиянку Евгению Медведеву своим кумиром.