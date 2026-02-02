В Белоруссии утвердили новый графический знак рубля

Национальный банк Белоруссии презентовал новый графический знак белорусского рубля. Об этом сообщает агентство БелТА.

Победителем конкурса на лучший новый графический знак стал Василий Щебетун, набравший максимальное количество баллов. Ему был вручен сертификат на 3 тысячи белорусских рублей (более $1 тыс.).

Представленный знак представляет собой кириллическую заглавную букву «Б» с проведенной по центру чертой, параллельной верхней линии. В Национальном банке отметили, что графический символ гармонично вписывается в международную систему знаков мировых валют, а его использование, по их мнению, будет способствовать повышению доверия к белорусскому рублю и поддержанию позитивного имиджа страны.

До этого министр экономики республики Юрий Чеботарь рассказал, что валовой внутренний продукт Белоруссии достиг исторического максимума, увеличившись в 2025 году до примерно $88,6 млрд. Этому не помешали ни пандемия коронавируса, ни беспрецедентное санкционное давление, ни разрыв логистических цепочек, отметил он.

Ранее Лукашенко рассказал о попытках разрушить экономику Белоруссии.