Глава МИД Франции заявил, что «Совет мира» выглядит как замена ООН

Франция отказалась подписать устав Совета мира, потому что он выглядит как замена ООН. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время выступления в прямом эфире BFMTV.
«Похоже, что он заменяет Устав Организации Объединенных Наций. В уставе этого «Совета мира» не говорится: «в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, я сосредоточусь на Газе». Нет. В нем говорится: «Этот Совет создан навсегда и призван решать все вопросы мира и безопасности, будь то в Газе, Украине, Судане, районе Великих озер и т.д.», — сказал Барро.
По его словам, для Франции такой вариант невозможен.
16 января президент США Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира», куда он пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, среди которых Россия, Украина и Китай.
Несмотря на то, что организация изначально называлась «Совет мира по Газе», позже стало известно, что полномочия нового международного органа выйдут за пределы анклава.
