Стало известно, когда США и Иран встретятся для обсуждения ядерной сделки

Axios: делегации США и Ирана встретятся в Стамбуле 6 февраля
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретятся в Стамбуле в пятницу, 6 февраля, чтобы обсудить возможную ядерную сделку. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам одного из них, встреча была бы «наилучшим сценарием», но предупредил, что окончательных договоренностей пока нет.

Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду на заключение соглашения с Ираном, отметив значительное американское военное присутствие в регионе.

1 февраля стало известно о готовности администрации президента США к встрече с представителями Ирана для обсуждения потенциального соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

В конце января Трамп заявил об отправке американским флотом «огромной армады» на Ближний Восток, возглавляемой атомным авианосцем «Авраам Линкольн». Он также пригрозил Тегерану применением силы в случае отказа от заключения соглашения, предусматривающего отказ от ядерного оружия. По данным Middle East Eye, рассматривается возможность нанесения точечных ударов со стороны США. В ответ на это, иранское представительство при ООН заявило о готовности страны к самозащите и обещало дать «невиданный ранее ответ».

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.
 
