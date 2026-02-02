Уничтожение опорного пункта ВСУ попало на видео

Бойцы батальона «Вахи» из чеченского спецназа «Ахмат» совместно с 11-й танковой бригадой Вооруженных сил РФ уничтожили опорный пункт противника в районе населенного пункта Гранов в Харьковской области. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, также с помощью беспилотников были уничтожены пехота и точки радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Казачей Лопани. Также была поражена украинская радиолокационная станция в Цуповке.

Кадыров отметил, что группа «Амура» фиксировала и передавала координаты противника для последующих ударов по ВСУ. Он похвалил бойцов за отлично выполненную работу.

10 января командир сводной артиллерийской группы в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Пресс» сообщил, что спецназ «Ахмат» уничтожил около 10 боевых машин пехоты (БМП) CV90 шведского производства в Сумской области. Отмечалось, что в 2023 году Стокгольм безвозмездно передал 50 CV90 украинским войскам. Одна такая машина в среднем стоит $10–12 млн.

Ранее Кадыров раскрыл, сколько чеченцев было направлено в зону СВО.