Рядом с Россией зафиксировали самолеты разведки ВВС Британии и США

Стратегический разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint и самолет разведки и наблюдения Saab 340B ISR Соединенных Штатов зафиксировали в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью. Об этом говорят данные сервиса мониторинга полетов Flightradar24, с которыми ознакомился ТАСС.

Утверждается, что британский самолет-разведчик вылетел с авиабазы ВВС Великобритании Уоддингтон, совершил полет над Нидерландами, Польшей, Германией и Литвой, после чего залетел в воздушное пространство рядом с российским регионом.

Американский лайнер вылетел с территории Польши, пролетел над территорией Литвы, у берегов Швеции, он патрулировал территорию в направлении Калининградской области.

По данным на 17:10 (мск) оба самолета еще находятся в воздушном пространстве рядом с Россией.

До этого сообщалось, что в Белоруссии зафиксировали по крайней мере 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО для разведки территории республики в период с 5 по 11 января.

Ранее над Черным морем пролетел самолет-разведчик ВВС Великобритании.