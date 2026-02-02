Магазинам «КБ» предписали приостановить продажу рыбы, в которой нашли ртуть

Магазинам «Красное и белое» предписали остановить продажу потенциально опасной продукции «Ставридка» марки «Сухогруз», в которой нашли шарики со ртутью. Об этом сообщило РИА Новости Управление Роспотребнадзора по городу Москва.

Ведомство начало эпидрасследование из-за информации об обнаружении ртути.

«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве в связи с публикацией в СМИ информации, что в сетевом магазине «Красное и Белое» по улице Летчика Ульянина, дом 6 в поселении Внуковское реализуется сушено-вяленая пищевая рыбная продукция «Ставридка»... предположительно содержащая ртуть, незамедлительно начато проведение внеплановой выездной проверки с отбором проб пищевой продукции для лабораторного исследования во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», — говорится в сообщении.

Там добавили, что юрлицо, владеющее магазинами, оказывает полное содействие по недопущению дальнейшей реализации потенциально опасной продукции до получения результатов экспертизы.

Накануне стало известно, что в Москве семья обнаружила шарики ртути в упаковке сушено-вяленой рыбы.

Ранее житель Липецкой области пытался накормить бывшую жену бананом с ртутью.