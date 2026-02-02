Пенсионерка поверила в «подозрительные переводы» и лишилась 11 млн рублей

В Воронежской области 70-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилой жительнице Лискинского района позвонила женщина, назвавшаяся «сотрудницей Пенсионного фонда», и под предлогом уточнения трудового стажа выманила у нее код из СМС.

После этого с пенсионеркой связались лжепредставители Центробанка — они сказали женщине, что по ее счету якобы проходят подозрительные переводы. Под этим предлогом аферисты убедили ее отправить деньги на «безопасные счета».

Затем в течение нескольких месяцев преступники уговорили жертву продать машину, гараж и дом, а все вырученные средства передать курьеру. Злоумышленники придумывали все новые и новые предлоги, чтобы обмануть пенсионерку.

В результате пожилая россиянка лишилась около 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

