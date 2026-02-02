Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Пенсионерка поверила в «подозрительные переводы» и лишилась 11 млн рублей

В Воронежской области пенсионерка обогатила мошенников на 11 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Воронежской области 70-летняя женщина лишилась крупной суммы денег, поверив аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось с того, что пожилой жительнице Лискинского района позвонила женщина, назвавшаяся «сотрудницей Пенсионного фонда», и под предлогом уточнения трудового стажа выманила у нее код из СМС.

После этого с пенсионеркой связались лжепредставители Центробанка — они сказали женщине, что по ее счету якобы проходят подозрительные переводы. Под этим предлогом аферисты убедили ее отправить деньги на «безопасные счета».

Затем в течение нескольких месяцев преступники уговорили жертву продать машину, гараж и дом, а все вырученные средства передать курьеру. Злоумышленники придумывали все новые и новые предлоги, чтобы обмануть пенсионерку.

В результате пожилая россиянка лишилась около 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее пенсионерка поняла, что ее обманывают, но все равно отдала деньги мошенникам.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!