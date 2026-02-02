«Абсолютно поддерживаем»: РФС отреагировал на слова главы ФИФА про бан

В РФС поддержали главу ФИФА Инфантино после его заявления про бан России

Российский футбольный союз (РФС) в Telegram-канале опубликовал заявление после слов президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о необходимости снять бан с российских команд и вернуть их на международную арену.

«Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами. Абсолютно поддерживаем это решение!» — заявил генсек РФС Максим Митрофанов.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее появилась информация, что сборная Кыргызстана хочет сыграть с Россией в Бишкеке.