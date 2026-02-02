Daily Mail: в Таиланде слон растоптал туриста на глазах у его жены

В Таиланде слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у жены, пишет Daily Mail.

По данным администрации парка, около 5:30 утра на мужчину напал взрослый слон. Животное внезапно бросилось к туристу, схватило его хоботом, повалило на землю и несколько раз наступило на него.

Его жена сумела спастись после того, как рейнджеры парка отпугнули слона. Как сообщил глава парка Чайя Хуайхонгтонг, другие туристы наблюдали происходящее из своих палаток.

Прибывшие спасатели и медики зафиксировали у мужчины множественные переломы и тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. По данным полиции, это уже третий похожий инцидент, связанный с одним слоном.

Власти планируют провести совещание в ближайшую пятницу, чтобы определить дальнейшую судьбу животного. Рассматриваются варианты переселения слона или меры по коррекции его поведения.

Ранее сообщалось, что в Индии 10 дней ищут дикого слона, затоптавшего 22 человека.