Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Таиланде слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у жены

Daily Mail: в Таиланде слон растоптал туриста на глазах у его жены
Christian Edelmann/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у жены, пишет Daily Mail.

По данным администрации парка, около 5:30 утра на мужчину напал взрослый слон. Животное внезапно бросилось к туристу, схватило его хоботом, повалило на землю и несколько раз наступило на него.

Его жена сумела спастись после того, как рейнджеры парка отпугнули слона. Как сообщил глава парка Чайя Хуайхонгтонг, другие туристы наблюдали происходящее из своих палаток.

Прибывшие спасатели и медики зафиксировали у мужчины множественные переломы и тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. По данным полиции, это уже третий похожий инцидент, связанный с одним слоном.

Власти планируют провести совещание в ближайшую пятницу, чтобы определить дальнейшую судьбу животного. Рассматриваются варианты переселения слона или меры по коррекции его поведения.

Ранее сообщалось, что в Индии 10 дней ищут дикого слона, затоптавшего 22 человека.
 
Теперь вы знаете
Чума или «болезнь X»? Какие эпидемии могут пробудиться в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!