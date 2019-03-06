Источник: Васильева не едет на ЧМ из-за пропуска допинг-теста

Российская биатлонистка Маргарита Васильева признана виновной в пропуске трех допинг-тестов.

Как передает ТАСС, теперь россиянка не выступит на чемпионате мира.

Турнир пройдет в шведском Эстерсунде.

Маргарита так и не сумела доказать, что случайно пропустила третий допинг-тест за последние 12 месяцев — это является нарушением антидопинговых правил. Обжаловать данное решение Васильева может до 14 марта.

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