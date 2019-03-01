Экс-чемпион UFC выразил желание встретиться на ринге с Роем Джонсом

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Боец смешанного стиля (MMA) Витор Белфорт подписал контракт с One Championship, сообщает «Советский спорт».

По информации MMA Fighting, бразилец выразил желанием сразиться с бывшим боксером Роем Джонсом-младшим. Спортсмен намерен встретиться с американцем на ринге, однако с разрешением на грязные приемы. Это было условие Белфорта.

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Бразильский боец является легендой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В 1997 году бразилец он одержал две победы на турнире UFC 12 нокаутом. В 2004 году завоевал титул чемпиона организации в полутяжелом весе.

Ранее чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выполнил желание 17-летнего бойца ММА Эжера Ольчонова.