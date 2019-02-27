Тарасова считает справедливым состав заявки на чемпионат мира
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает справедливым решение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), передает ТАСС.
Совет включил в основной состав сборной на чемпионат мира Евгению Медведеву, а не Елизавету Туктамышеву.
Наставница напомнила всем, что кубок России проводился не просто так, а с определенной целью.
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«Соревнования в Новгороде для чего проводились? Надо было решить, кто поедет. Тренерский совет проголосовал, кто как считает нужным. Думаю, решение было справедливым», — заключила Тарасова.
«Газета.Ru» ведет онлайн по оглашению ФФККР по оглашению заявки на чемпионат мира в Японии.
Ранее Медведеву включили в основу сборной на чемпионат мира.