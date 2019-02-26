Заявку на ЧМ по фигурному катанию назвали издевательством над Туктамышевой

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Российская фигуристка, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская поделилась мнением о заявке на чемпионат мира в Японии, передает «Спорт день за днем».

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение не менять состав сборной. Таким образом, на мировое первенство в Японию отправятся те фигуристки, которые представляли Россию на чемпионате Европы в Минске: Алина Загитова. Софья Самодурова и Станислава Констатинова. Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева числятся в запасных.

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«Я за Елизавету Туктамышеву, потому что она доказала это проведенным сезоном. Она прошла на ура этапы и финал Гран-при. Да, так получилось на чемпионате России, но каждый человек может заболеть и выбыть из борьбы. Для меня это какое-то издевательство над Лизой, потому что Лиза заслужила быть в сборной.

Я не говорю о том, каким номером, но в сборной она должна быть. И да, тройной аксель играет огромную роль, потому что Рика Кихира прыгает тройной аксель — и не один — в своей программе. Это главная претендентка на медаль на чемпионате мира, на золотую медаль. И с ней можно бороться только таким же путем — выполнять тройной аксель», — заявила Бутырская.

Ранее Авербух объяснил заявку на ЧМ ошибками Медведевой и Туктамышевой.