Россиянка победила в упражнениях с обручем и мячом на этапе Гран-при
Россиянка Дина Аверина одержала победу в упражнениях с обручем и мячом на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве, сообщает РИА «Новости».
Спортсменка одолела соперниц с результатом 21,800 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина, выступление которой судьи оценили на 21,450. Тройку лидеров замкнула японка Кахо Минагава — 19,400.
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В упражнениях с мячом показатель Дины Авериной — 21,000 балла, за ней следует также представительница России Екатерина Селезнева с 20,350 баллами. Бронзу завоевала болгарка Невяна Владинова — 19,600.
Турнир в столице России проходит с 14 по 17 февраля.
Ранее россиянки стали третьими в групповых упражнениях с пятью мячами на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.