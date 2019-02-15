Хабиб Нурмагомедов выплатил назначенный Атлетической комиссией Невады штраф
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов выплатил штраф за потасовку после поединка против ирландца Конора Макгрегора, передает ТАСС.
«Вся сумма штрафа поступила в Атлетическую комиссию штата Невада. Также, как и обещал Хабиб, он заплатил штрафы за своих товарищей ($50 тыс.) и оплатил услуги адвоката ($200 тыс.)», — сказали в команде российского бойца.
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Бой UFC 229 завершился удушающим приемом в исполнении Нурмагомедова в четвертом раунде.
Ранее сообщалось, что Макгрегор не уделял должного внимания тренировкам перед боем с Хабибом.