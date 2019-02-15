Заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу подадут четыре страны

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Аргентина, Чили, Уругвай и Парагвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году, сообщает «Советский спорт».

О том, что в Чили приняли решение присоединиться к заявке, проинформировал президент страны Себастьян Пиьенра.

Реклама

«Несколько месяцев назад я предложил президентам Аргентины, Уругвая и Парагвая включить в заявку Чили и вместе претендовать на проведение мундиаля в 2030 году. Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили», — написал Пиьенра в твиттере.

Также президент сообщил, что это решение было принято после консультации с КОНМЕБОЛ. Как отмечается, совместным проведением мундиаля страны хотят вспомнить и отметить столетие первого чемпионата мира, который прошел в Уругвае в 1930 году.

Ранее сообщалось, что около 500 аргентинских болельщиков не вернулись из России после ЧМ-2018.