Кокорин не смог посмотреть матч Мамаева в «Бутырке»

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не смог посмотреть футбольный матч в московском СИЗО с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает РИА «Новости» со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Иван Мельников..

Однако форвард все равно болел за своего товарища.

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Стоит отметить, заключенный под стражу Кокорин не смог сыграть из-за травмы колена.

Напомним, что сегодня Мамаев принял участие в футбольном матче в СИЗО между заключенными. Команды в матче были поделены — на «оранжевых» и «зеленых».

Павел по одному тайму сыграл в каждой из команд и забил за обе. «Оранжевые» обыграли «зеленых» со счетом 8:7. Всего в матче приняли участие 12 человек: с каждой стороны играло по шесть человек — пять полевых и один вратарь. Формат матча состоял из двух таймов по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Напомним, что Мамаев с Кокориным находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября прошлого года. На прошлой неделе им арест продлили до 8 апреля. Футболистов обвиняют в избиении трех человек, а точнее в нарушении двух статей уголовного кодекса — о побоях и хулиганстве.

Ранее в сети появилось видео футбольного матча с участием Мамаева.