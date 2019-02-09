«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби
«Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая на стадионе «Ванда Метрополитано», завершился со счетом 3:1 в пользу «королевского клуба». В составе победителей отличились Каземиро, Серхио Рамос и Гарет Бэйл. У хозяев единственный мяч забил Антуан Гризманн.
На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Атлетико» Томас Парти.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 23-х туров «Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Атлетико» (44).
Испания. Примера. 23-й тур
«Атлетико» (Мадрид) — «Реал» (Мадрид) — 1:3
Голы: 0:1 — Каземиро, 16; 1:1 — Гризманн, 25; 1:2 — Рамос, 42 (пенальти); 1:3 — Бэйл, 74.
Удаления: Парти, 80 — нет.