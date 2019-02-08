Симеоне из «Атлетико» стал самым высокооплачиваемым тренером в Европе

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым тренером в лучших европейских лигах, сообщает «Советский спорт».

По информации L'Equipe, аргентинский специалист зарабатывает €3,3 млн в месяц.

В Английской премьер-лиги (АПЛ) самая большая заработная плата у Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» — €1,9 млн. Третье место занимает наставниц туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, занимающий позицию самого богатого тренера Серии А с зарплатой в €1,1 млн в месяц.

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В чемпионате Германии лучше всех оплачивает труд наставника «Баварии» Нико Ковача (€580 тыс.), во Франции — Томаса Тухеля из «ПСЖ» (€420 тыс.).

Ранее опубликован список десяти самых высокооплачиваемых футболистов, играющих в Европе.