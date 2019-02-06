Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозаке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/211/12018211/2018-10-11-21.41-pic905-895x505-27726.jpg">

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает «Спорт-Экспресс».

6 февраля в 12.00 по московскому времени состоится рассмотрение ходатайства о продлении ареста футболистов. В том случае, если позиция следствия будет одобрена, то спортсмены пробудут в СИЗО «Бутырка» еще как минимум два месяца. Если же ходатайство не будет удовлетворено, то фигуранты дела выйдут на свободу 8 февраля.

Реклама

Напомним, что 8 октября форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан«приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. В результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.

В отношении игроков ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов поделился ожиданиями о предстоящем слушании по делу его клиента.