Кокорин и Мамаев прибыли в суд на автозаке
Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев прибыли на заседание в московский Тверской районный суд на автозаке, сообщает «Спорт-Экспресс».
6 февраля в 12.00 по московскому времени состоится рассмотрение ходатайства о продлении ареста футболистов. В том случае, если позиция следствия будет одобрена, то спортсмены пробудут в СИЗО «Бутырка» еще как минимум два месяца. Если же ходатайство не будет удовлетворено, то фигуранты дела выйдут на свободу 8 февраля.
Напомним, что 8 октября форвард сине-бело-голубых и полузащитник «горожан«приняли участие в двух потасовках, произошедших в центре Москвы. В результате драки пострадал водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Позднее произошел конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе потасовки чиновник получил удар стулом от Кокорина.
В отношении игроков ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов поделился ожиданиями о предстоящем слушании по делу его клиента.
#КокоринМамаев Автозак подъехал. Привезли pic.twitter.com/lc5pBz88qi— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 6 февраля 2019 г.