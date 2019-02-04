Головин вошел в символическую сборную тура Лиги 1

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Российский полузащитник «Монако» вошел в символическую сборную 23-го тура чемпионата Франции по версии издания L'Equipe, сообщает «Советский спорт».

В матче против «Тулузы» представитель России отметился забитым мячом. Тем самым он помог своей команде одержать вкторию и прервать неприятную серию «монегасков» из шести игр без побед. Отмечается, что этот гол стал для Александра вторым в последних двух встречах.

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Символическая сборная тура в Лиге 1 выглядит следующим образом:

Антони Лопеш («Лион»), Софьян Алакуш («Ним»), Томас Фоке («Реймс»), Лоик Ландре («Ним»), Юссуф Коне («Лилль»), Матьё Кафаро («Реймс»), Шейк Ндойе («Анже»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мусса Дембеле («Лион»), Желсон Мартинш («Монако»).

Ранее сообщалось, что Головин повторил достижение Семака во Франции.