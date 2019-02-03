Ковалев: я не надеялся на один удар

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Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился впечатлениями о победе в поединке против колумбийца Элейдера Альвареса.

«Моей целью было боксировать. Альварес надеялся на один удар и искал возможности для этого, но я продолжал боксировать. Единственный раз, когда мне были доставлены неприятности случились тогда, когда он попал большим пальцем мне в глаз», — приводит слова спортсмена «РИА Новости».

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Ковалев также поблагодарил свою команду.

«Они сдерживали меня и уберегли от перетренированности, именно потому я смог оказывать давление на Альвареса на протяжении всей встречи», — добавил он.

Ранее чемпион мира по версии WBA изъявил желание провести бой с Ковалевым.