Звонарева объяснила победу над Касаткиной на турнире в Санкт-Петербурге

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Российская теннисистка Вера Звонарева прокомментировала победу над Дарье Касаткиной в четвертьфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy, передает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 в пользу Звонаревой.

«Даша — отличная теннисистка, мы все это знаем. Она действительно играет в своем стиле, нестандартно. Использует вращения, разную скорость мяча. Когда смотришь матч по телевизору, ты эти вариации не видишь, но когда тебе приходится играть против нее, то, конечно, ты это чувствуешь. В целом, я была к этому готова. Было действительно очень интересно. Она боролась с первого до последнего мяча. Я рада, что в нужные моменты смогла сыграть грамотно и исполнить то, что было задумано.

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За счет чего получилось переиграть Дарью? Много было нюансов. В нужные моменты я рисковала. Не ждала от нее ошибки. Смогла сама активно выиграть те розыгрыши, которые нужно было выигрывать», — приводит слова теннисистки пресс-служба турнира.

Ранее Касаткина объяснила поражение от Звонаревой болезнью.