Бейдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде и стал чемпионом Bellator
Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер одержал победу над россиянином Федором Емельяненко в рамках турнира Bellator 214, сообщает «Советский спорт».
Поединок был завершен в самом начале первого раунда. Американец нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде боя.
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Таким образом, Бейдер стал победителем Гран-при и чемпионом Bellator в тяжелом весе.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал возможного будущего соперника подопечного.
JUST LIKE THAT!!!! ����@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.