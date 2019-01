Бейдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде и стал чемпионом Bellator

Американский боец смешанного стиля (ММА) Райан Бейдер одержал победу над россиянином Федором Емельяненко в рамках турнира Bellator 214, сообщает «Советский спорт».

Поединок был завершен в самом начале первого раунда. Американец нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде боя.

Реклама

Таким образом, Бейдер стал победителем Гран-при и чемпионом Bellator в тяжелом весе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал возможного будущего соперника подопечного.

JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh