Медведева может выступить на чемпионате мира
Канадский специалист Брайан Орсер заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева готова выступить на чемпионате мира в японской Сайтаме, если ее позовут.
«Конечно же, она примет это предложение. Она много работает, и мы были бы рады, если бы такая возможность представилась», — цитирует Орсера ТАСС.
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По итогам первенства России Медведева заняла седьмое место и не была включена в состав фигуристок, принявших участие в чемпионате Европы.
Ранее Медведева рассказала о взаимоотношениях с соотечественницей Алиной Загитовой.