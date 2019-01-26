Медведева может выступить на чемпионате мира

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Канадский специалист Брайан Орсер заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева готова выступить на чемпионате мира в японской Сайтаме, если ее позовут.

«Конечно же, она примет это предложение. Она много работает, и мы были бы рады, если бы такая возможность представилась», — цитирует Орсера ТАСС.

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По итогам первенства России Медведева заняла седьмое место и не была включена в состав фигуристок, принявших участие в чемпионате Европы.

Ранее Медведева рассказала о взаимоотношениях с соотечественницей Алиной Загитовой.