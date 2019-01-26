Путин считает теннис честным и красивым видом спорта

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Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019, передает «Советский спорт».

В своем сообщении глава российского государства отметил, что теннис является честным, справедливым и красивым видом спорта. Послание президента опубликовано на сайте Кремля.

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«В этом году он вновь соберет на трибунах знаменитой «Сибур Арены» множество гостей, преданных поклонников тенниса, готовых поддержать своих кумиров, поболеть за честный, справедливый, красивый спорт», — говорится в тексте.

Путин также подчеркнул важность того, что соревнования вызывают интерес у молодежи.

Отмечается, что этот турнир четвёртый раз проходит в Санкт-Петербурге.

Ежегодный турнир проводится в Санкт-Петербурге в конце января и начале февраля.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова примет участие в турнире Ladies Trophy.