Дзюба может продолжить карьеру в Англии

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Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон», сообщает RT.

По информации издания, ливерпульский клуб готов как взять игрока на правах аренды, так и совершить полноценный трансфер.

Отмечается, что «Эвертон» был заинтересован в переходе Дзюбы еще летом 2018 года. Также форвард может стать частью сделки по покупке «Зенитом» одного из футболистов английского клуба.

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Сам россиянин не против продолжения карьеры в Англии.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 16 матчах. В активе нападающего семь мячей и пять результативных передач.

Ранее в донецком «Шахтере» высказались о возможном переходе игрока в «Зенит».