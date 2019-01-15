Медведева может оставить провальную программу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/829/12105829/RIAN_5740638.HR-pic905-895x505-66420.jpg">

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему приняла решение поменять короткую программу перед чемпионатом России в Саранске, передает «Советский спорт».

Двукратная чемпионка мира и Европы заняла на турнире седьмое место и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы. Однако, как спортсменка отметила, эту программу она может оставить.

Реклама

«Мы с Брайаном Орсером посмотрели со стороны на мою короткую. Она нам всем нравилась, но мы поняли, что, возможно, пока я не готова к таким глобальнейшим переменам, что мне ближе драматический образ. И мы обратились к Мишке Ге за помощью, стали обсуждать музыку, это все было очень компактно, времени было не так много – всего три недели до чемпионата России.

Есть ли шанс, что она останется? Да», — рассказала Медведева в интервью журналистке Марии Командной.

Ранее сообщалось, что Медведева поведала о своем распорядке дня в Канаде.