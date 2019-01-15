«Филадельфия» одолела «Миннесоту» благодаря передаче Проворова
«Филадельфия Флайерз» одолела «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 7:4.
В составе победителей четыре очка (2+2) набрал Нолан Патрик. Голевой хет-трик оформил Джеймс ван Римсдайк, ассистентский — Скотт Лотон.
Российский защитник Иван Проворов находился на льду 23:42 и отметился голевой передачей.
Ранее гол Ожиганова не спас «Торонто» от проигрыша в матче с «Колорадо».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» (Пенсильвания) — «Миннесота» (Миннесота) — 7:4 (2:2, 3:1, 2:1)
0:1 – Цукер (Нидеррайтер, Койву) – 07:34 (5x4)
0:2 – Эрикссон Эк (Хендрикс) – 08:26 (5x5)
1:2 – ван Римсдайк (Ворачек, Кутюрье) – 12:04 (5x4)
2:2 – ван Римсдайк (Жиру, Гудас) – 18:48 (5x5)
2:3 – Фолиньо (Стаал, Бродин) – 22:23 (5x5)
3:3 – Патрик (Лотон, Проворов) – 24:59 (5x5)
4:3 – Патрик (Санхайм, Гостисбер) – 35:28 (5x5)
5:3 – Симмондс (Лотон, Патрик) – 39:54 (5x5)
5:4 – Сутер (Стаал, Паризе) – 48:18 (5x5)
6:4 – Симмондс (Лотон, Патрик) – 50:43 (5x5)
7:4 – ван Римсдайк (Жиру, Гудас) – 58:43 (en)