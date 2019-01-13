Тухугов отреагировал на оскорбления Макгрегора в адрес Нурмагомедова

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Спарринг-партнер бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов прокомментировал оскорбления ирландца Конора Макгрегора в адрес российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, передает «Советский спорт».

12 января Макгрегор в очередной раз поделился мнением о проигранном им поединке Нурмагомедову и заявил, что россиянин слишком много жаловался рефери и был неактивен во время боя.

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«У стучка голос прорезался снова», — ответил Тухугов в своем инстаграме.

Напомним, что спарринг-партнер дагестанца после победы Нурмагомедова над Конором вышел в октагон и ударил ирландца по лицу.

Ранее экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко в скором времени может вернуться на боксерский ринг.