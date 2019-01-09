В FIS прокомментировали слухи об отстранении российских лыжников

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Представитель пресс-службы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Дженни Видеке рассказал о том, обсуждается ли отстранение российских лыжников от участия в международных соревнованиях, передает ТАСС.

Появилась информация, что в связи с проблемами с передачей Московской антидопинговой лабороторией данных по пробам Всемирному антидопинговому агентству к лыжниками из России могут быть применены соответствующие санкции.

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«В настоящее время FIS не обсуждает вопрос об отстранении российских лыжников от чемпионата мира из-за ситуации с WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — заявил Видеке.

Напомним, что 7 января министр спорта России Павел Колобков сказал, что эксперты WADA заберут данные из лаборатории 9 января.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта состоится в австрийском Зефельде с 20 февраля по 3 марта.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков объяснил задержку передачи допинг-проб.