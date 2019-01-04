Убийство охранника Порошенко боксером попало на видео

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Момент убийства сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка в центре Киева попал на камеры видеонаблюдения. Запись произошедшего была опубликована в сообществе «Киев Оперативный» в Facebook.

На видео можно рассмотреть, как мужчина получил сильный удар в челюсть, после чего упал и уже не поднялся.

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По данным издания «Страна.ua», в ночь на 3 января 26-летний сотрудник госохраны на машине подъехал к жилищному комплексу и увидел мужчину в спортивном костюме с собаками. Между ними завязалась перепалка, в ходе которой спортсмен нанес своему оппоненту один удар и скрылся. У погибшего осталась жена и двое маленьких детей.

Ранее стало известно, что в убийстве подозревается украинский боксер-тяжеловес Петр Очеретяный. Вскоре после инцидента он пришел в отделение полиции для дачи показаний.