Профессиональный боксер убил охранника Порошенко

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Украинский боксер-тяжеловес Петр Очеретяный в ночь со 2 на 3 января одним ударом убил Василия Хмелюка — работника охраны президента, сообщает «Страна.ua».

26-летний сотрудник государственной охраны на машине подъехал к жилищному комплексу и увидел мужчину в спортивном костюме с собаками. Между ними завязалась перепалка, в ходе которой спортсмен нанес своему оппоненту один удар и скрылся.

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Хмелюк скончался на месте не приходя в сознание. Смерть наступила от удара в голову, а не от падения. Нападавшему боксеру грозит 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось,что голландская конькобежка Паулин ван Дётеком скончалась на 38-м году жизни после борьбы с раком.