В Тольятти убита 16-летняя пловчиха

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Вечером 23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища, передает «ТЛТгород.ру».

Убитой оказалась вице-чемпионка России по плаванию среди юниоров, мастер спорта Сафия А. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний знакомый спортсменки, который во время ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, а потом снял с тела драгоценности.

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«Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям удалось установить и задержать подозреваемого в совершении указанного преступления, им оказался знакомый девушки – 16-летний местный житель», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Самарской области.

В начале декабря девушка вернулась из Саранска, где участвовала в соревнованиях «Резерв России».

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