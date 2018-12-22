ВФВ назвала неудовлетворительными результаты сборных в 2018 году
Наблюдательный совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) недоволен результатами мужской и женской сборных страны в 2018 году, сообщает ТАСС.
По словам пресс-службы, в организации считают итоги выступлений команд неудовлетворительными.
Напомним, что волейболисты заняли пятое место на чемпионате мира в Италии, в то время как волейболистки стали восьмыми на международном соревновании в Японии.
При это мужская сборная одержала победу в первом розыгрыше Лиги наций, а женская не смогла выйти в финальный турнир.
Также совет отметил, что молодежная национальная команда и пляжные волейболисты, напротив, выступали достойно.
Ранее сообщалось, что исполком ВФВ не будет аннулировать результат матча 3-го тура Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».