ВФВ назвала неудовлетворительными результаты сборных в 2018 году

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Наблюдательный совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) недоволен результатами мужской и женской сборных страны в 2018 году, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы, в организации считают итоги выступлений команд неудовлетворительными.

Напомним, что волейболисты заняли пятое место на чемпионате мира в Италии, в то время как волейболистки стали восьмыми на международном соревновании в Японии.

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При это мужская сборная одержала победу в первом розыгрыше Лиги наций, а женская не смогла выйти в финальный турнир.

Также совет отметил, что молодежная национальная команда и пляжные волейболисты, напротив, выступали достойно.

Ранее сообщалось, что исполком ВФВ не будет аннулировать результат матча 3-го тура Суперлиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо».