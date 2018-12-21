Фигуристка Трусова рассказала о конкуренции на чемпионате России

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Чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России, передает Sport24.

Спортсменка отметила, что ей нравится соперничество с более взрослыми конкурентами.

«Мне очень понравилось здесь выступать. Публика хорошо поддерживала. Все хлопают, кричат. Не думаю о том, что некоторые люди пришли на меня. Это может помешать. Нравится соревноваться со взрослыми спортсменами. Они катаются по-другому. Были на чемпионатах мира, Олимпиадах», — поделилась эмоциями Трусова.

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Чемпионат России проходит в Саранске.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

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