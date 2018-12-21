СМИ узнали имена возможных соперников Поветкина
Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин вернется на ринг в 2019 году, сообщает «Советский спорт».
Как информирует Boxingscene, россиянин может встретиться с британцами Диллианом Уайтом или Дереком Чисорой. Предполагается, что поединок пройдет 13 апреля на «Уэмбли» в андеркарде титульного боя Энтони Джошуа.
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Между собой Уайт и Чисора проведут бой 22 декабря в Лондоне.
22 сентября Поветкин техническим нокаутом уступил Джошуа.
Ранее сообщалось, что Поветкин проведет еще несколько боев до завершения карьеры.