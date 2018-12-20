Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением о карьере француза Мартена Фуркада.

«Мне казалось, что Тарьей Бё будет побеждать много лет подряд. Он был хорош в юниорах и по всем прогнозам должен был только прибавлять. Я был уверен, что Тарьей — новый Бьорндален или кто-то вроде. Но пришел Фуркад и поднял биатлон на новый уровень.

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Смешно звучит, но можно сказать, что Фуркад практически сломал карьеру мне, Шипулину. В 2014-м Свендсен был вторым и много проиграл. Мартен мог бы выиграть раз или два, а потом позволить победить мне, Антону — и все были бы счастливы. Если бы я выступал в 2008-м и был бы готов, как сейчас, я бы легко победил в общем зачете», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».

Ранее Бё занял первое место в спринте на третьем этапе Кубка мира в чешском Ново-Месте.